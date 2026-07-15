Sécheresse : appel à la responsabilisation à La Grande Béroche

L’eau est un bien précieux et il faut l’économiser en cette période de sécheresse. Dans un communiqué transmis ce mercredi, le Conseil communal de la Grande Béroche indique que « la capacité des sources à fournir de l’eau est en constante diminution ». Et les faibles précipitations prévues ces prochains jours ne permettront pas d’inverser la tendance. L’exécutif s’inquiète de voir, en parallèle, la consommation d’eau progresser ces derniers jours.

Le Conseil communal recommande « un usage responsable de l’eau ». Ainsi, les fontaines raccordées au réseau sont momentanément arrêtées. L’arrosage des terrains de sport est suspendu. Mardi, la commune de Laténa annonçait des mesures similaires. /comm-aju