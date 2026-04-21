La Grande Béroche choisit la nuit

Le Conseil général de La Grande Béroche souhaite maintenir l’extinction nocturne de l’éclairage public. Lors de sa séance lundi soir, il s’est prononcé sur trois variantes proposées par le Conseil communal sur l’avenir de la stratégie d’illumination sur le territoire communal. Par 24 voix, il a suivi l’exécutif dans sa volonté de prolonger le déclenchement actuel de l’éclairage, entre minuit et 5 heures du matin. Quatorze élus auraient souhaité rallumer les lampadaires, comme avant la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine. La variante qui consistait à ne réenclencher les lumières que les zones à 50 km/h n’a pas obtenu de voix, mais deux conseillers généraux se sont abstenus.

L’État de Neuchâtel demande aux Communes d’illuminer leurs passages piétons d’ici la fin de l’année. Le Conseil communal de La Grande Béroche compte présenter prochainement une demande d’investissement en ce sens. /jhi