Bientôt un bus supplémentaire à Bevaix ?

Un agrandissement du pôle sportif « En Seraize »

Cette ligne répondrait à différents besoins : elle permettrait d’aller dans le sens des sollicitations des citoyens et travailleurs de Bevaix, de répondre à la problématique de parcage au bord du lac, et principalement à la Pointe du Grain, et finalement, un peu en dehors de Bevaix, d’offrir une desserte pour rejoindre le pôle sportif « En Seraize ». Un site qui comporte déjà des terrains de tennis, de moto-cross et de football, mais que le Conseil communal a la volonté d’agrandir depuis plusieurs années déjà. Cela passe dans un premier temps par le Plan d’aménagement local, en cours de révision. Mais il y a certaines spécificités et conditions, relève Thierry Pittet. « On a sur le Littoral beaucoup de terres agricoles qui ne sont pas juste des terres agricoles, mais qui sont, en plus, des surfaces d'assolement, donc qui sont très compliquées à dézoner, voire impossibles sauf cas très exceptionnels ». L’idée serait de déplacer le stade, présent actuellement au port de Saint-Aubin, sur les hauteurs de Gorgier.