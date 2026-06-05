Les travaux de la salle de gym de Bevaix redémarrent

Le chantier de la nouvelle salle polyvalente de Bevaix stoppé, puis relancé. La Commune de La Grande Béroche communique ce vendredi que les travaux ont dû être suspendus quelques semaines afin de permettre aux autorités d’élaborer un projet de bâtiment parascolaire. La mise à l’enquête publique étant à présent terminée, cela signifie que le chantier peut reprendre dès ce lundi 8 juin.

Le Conseil communal précise que le chantier de la nouvelle salle de gymnastique va connaître « une avancée significative » ces prochains mois. Cela commencera par les travaux préparatoires, jusqu’à l’été, comprenant la mise en place du réseau de canalisations. Les installations techniques seront réalisées cet été et seront suivies par la construction du radier, la dalle de base des futures infrastructures bevaisannes. Ensuite, ce sera au tour de la dalle du parking souterrain d’être réalisée. « Cette avancée marquera le début de l’édification des structures porteuses et représentera une étape déterminante vers la concrétisation complète du programme », se réjouissent les autorités dans leur communiqué. Le Conseil communal qui rappelle que ce chantier génèrera des perturbations dans le centre du village de Bevaix et fait appel à la compréhension de la population. /comm-lgn