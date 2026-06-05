Les travaux de la salle de gym de Bevaix redémarrent

Le chantier avait été suspendu quelques semaines pour laisser le temps aux autorités de La ...
Les travaux de la salle de gym de Bevaix redémarrent

Le chantier avait été suspendu quelques semaines pour laisser le temps aux autorités de La Grande Béroche de pondre un projet de bâtiment parascolaire. La mise à l’enquête publique étant à présent terminée, les travaux peuvent reprendre lundi 8 juin.

Un aperçu du complexe tel qu'il pourrait apparaître au terme des travaux. (Image : Commune de La Grande Béroche). Un aperçu du complexe tel qu'il pourrait apparaître au terme des travaux. (Image : Commune de La Grande Béroche).

Le chantier de la nouvelle salle polyvalente de Bevaix stoppé, puis relancé. La Commune de La Grande Béroche communique ce vendredi que les travaux ont dû être suspendus quelques semaines afin de permettre aux autorités d’élaborer un projet de bâtiment parascolaire. La mise à l’enquête publique étant à présent terminée, cela signifie que le chantier peut reprendre dès ce lundi 8 juin.

Le Conseil communal précise que le chantier de la nouvelle salle de gymnastique va connaître « une avancée significative » ces prochains mois. Cela commencera par les travaux préparatoires, jusqu’à l’été, comprenant la mise en place du réseau de canalisations. Les installations techniques seront réalisées cet été et seront suivies par la construction du radier, la dalle de base des futures infrastructures bevaisannes. Ensuite, ce sera au tour de la dalle du parking souterrain d’être réalisée. « Cette avancée marquera le début de l’édification des structures porteuses et représentera une étape déterminante vers la concrétisation complète du programme », se réjouissent les autorités dans leur communiqué. Le Conseil communal qui rappelle que ce chantier génèrera des perturbations dans le centre du village de Bevaix et fait appel à la compréhension de la population. /comm-lgn


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Beau-Rivage : le sentiment que le vaisseau amiral de l'hôtellerie neuchâteloise se saborde

Beau-Rivage : le sentiment que le vaisseau amiral de l'hôtellerie neuchâteloise se saborde

Région    Actualisé le 05.06.2026 - 11:45

Placido Domingo à Neuchâtel

Placido Domingo à Neuchâtel

Région    Actualisé le 05.06.2026 - 10:36

Les Jeunes-Rives continuent leur cure de jouvence

Les Jeunes-Rives continuent leur cure de jouvence

Région    Actualisé le 05.06.2026 - 11:36

Les Migros des Éplatures et de Neuchâtel Hôpital seront rénovées

Les Migros des Éplatures et de Neuchâtel Hôpital seront rénovées

Région    Actualisé le 05.06.2026 - 10:05

Articles les plus lus

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes rouvert

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes rouvert

Région    Actualisé le 05.06.2026 - 08:44

Les Migros des Éplatures et de Neuchâtel Hôpital seront rénovées

Les Migros des Éplatures et de Neuchâtel Hôpital seront rénovées

Région    Actualisé le 05.06.2026 - 10:05

Placido Domingo à Neuchâtel

Placido Domingo à Neuchâtel

Région    Actualisé le 05.06.2026 - 10:36

Les Jeunes-Rives continuent leur cure de jouvence

Les Jeunes-Rives continuent leur cure de jouvence

Région    Actualisé le 05.06.2026 - 11:36

Les troupeaux menacés par le loup sont désormais surveillés de nuit

Les troupeaux menacés par le loup sont désormais surveillés de nuit

Région    Actualisé le 05.06.2026 - 08:15

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes rouvert

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes rouvert

Région    Actualisé le 05.06.2026 - 08:44

Les Migros des Éplatures et de Neuchâtel Hôpital seront rénovées

Les Migros des Éplatures et de Neuchâtel Hôpital seront rénovées

Région    Actualisé le 05.06.2026 - 10:05

Les Jeunes-Rives continuent leur cure de jouvence

Les Jeunes-Rives continuent leur cure de jouvence

Région    Actualisé le 05.06.2026 - 11:36

Un voyage dans le temps au pays de l’absinthe

Un voyage dans le temps au pays de l’absinthe

Région    Actualisé le 04.06.2026 - 16:19

« En boîte » : e-novinfo

« En boîte » : e-novinfo

Région    Actualisé le 04.06.2026 - 18:30

Les troupeaux menacés par le loup sont désormais surveillés de nuit

Les troupeaux menacés par le loup sont désormais surveillés de nuit

Région    Actualisé le 05.06.2026 - 08:15

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes rouvert

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes rouvert

Région    Actualisé le 05.06.2026 - 08:44