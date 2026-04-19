Eclairage public : La Grande Béroche à la croisée des chemins

Faut-il tout rallumer, ne réenclencher que les zones 50km/h ou tout laisser éteint ? A La Grande Béroche, le Conseil communal privilégie cette dernière option. Actuellement, les lampadaires sont éteints de minuit à 5 heures du matin comme dans de nombreuses communes du canton. Une situation qui découle du risque de pénurie énergétique en 2022. Dans la foulée, le gouvernement cantonal avait permis aux communes de déroger à la législation qui demande notamment que les passages pour piétons soient éclairés toute la nuit. D’ici la fin de cette année, les communes sont appelées à se remettre en conformité et éclairer leurs bandes jaunes.

Le Conseil communal de La Grande Béroche propose au Conseil général de laisser les lampadaires éteints : « C’est une décision politique », indique l’exécutif dans son rapport. Le conseiller communal en charge du dossier Maxime Rognon précise cette « décision politique » : « Le maintien de l’extinction se fait pour pérenniser une responsabilité que les communes avaient prise avec le canton par le passé, seules à futur. On remarque que cela a plutôt été bien accepté par la population. Et nous n’avons pas eu de grand problème sécuritaire depuis 2022. »