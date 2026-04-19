Eclairage public : La Grande Béroche à la croisée des chemins

L’exécutif propose à son législatif de maintenir l’extinction de l’éclairage public alors que le Canton demande que les passages pour piétons soient illuminés toute la nuit. Les communes neuchâteloises doivent se mettre en conformité d’ici la fin de l’année
Faut-il tout rallumer, ne réenclencher que les zones 50km/h ou tout laisser éteint ? A La Grande Béroche, le Conseil communal privilégie cette dernière option. Actuellement, les lampadaires sont éteints de minuit à 5 heures du matin comme dans de nombreuses communes du canton. Une situation qui découle du risque de pénurie énergétique en 2022. Dans la foulée, le gouvernement cantonal avait permis aux communes de déroger à la législation qui demande notamment que les passages pour piétons soient éclairés toute la nuit. D’ici la fin de cette année, les communes sont appelées à se remettre en conformité et éclairer leurs bandes jaunes.
Le Conseil communal de La Grande Béroche propose au Conseil général de laisser les lampadaires éteints : « C’est une décision politique », indique l’exécutif dans son rapport. Le conseiller communal en charge du dossier Maxime Rognon précise cette « décision politique » : « Le maintien de l’extinction se fait pour pérenniser une responsabilité que les communes avaient prise avec le canton par le passé, seules à futur. On remarque que cela a plutôt été bien accepté par la population. Et nous n’avons pas eu de grand problème sécuritaire depuis 2022. »
« Pour nous, maintenir l'extinction permet de rester dans cette idée d’exemplarité » explique Maxime Rognon :
Un plan lumière pour la suite
Cela prendra un certain temps, mais la mise en conformité est sur les rails : d’ici la fin de l’année, le Conseil communal présentera un « plan lumière », avec à la clef une demande d’investissements. Cela dans l’optique de doter les passages pour piétons d’un éclairage intelligent permettant non seulement de s’allumer lors de l’arrivée de noctambules, mais aussi de gérer l’éclairage à distance.
Avant de présenter ce plan lumière et de voter un investissement d’environ un million de francs pour l’éclairage des 120 passages piétons communaux, le législatif doit trancher ce lundi soir : tout rallumer coûterait 40'000 francs par an. /aju