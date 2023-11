Une voie verte entre Marin et Wavre

La piste cyclable entre Marin et Wavre va verdir. Ce sont 400 buissons qui sont en train d’être plantés sur plus de 200 mètres. Cette voie verte, portée par la Commune de La Tène, aura plusieurs objectifs, comme l’explique Michel Blant du bureau Faunistique Zoologie Paysage, entreprise en charge du projet. « Cette voie verte va être utile aux promeneurs et aux cyclistes en leur donnant un petit peu de protection le long de la piste cyclable. Elle sera également intéressante sur le plan de la biodiversité, puisque ça créera un lien entre d’autres surfaces boisées », explique-t-il.