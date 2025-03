Pas de référendum du POP contre les nouvelles patinoires des Mélèzes

Le POP ne lancera pas de référendum contre le projet de nouvelles patinoires des Mélèzes, adopté le 19 mars en séance extraordinaire par le Conseil général de La Chaux-de-Fonds. Les popistes chaux-de-fonniers l’annoncent ce vendredi dans un communiqué, le jour de la parution dans la feuille officielle des arrêtés votés par le législatif. Le parti indique ne pas pouvoir se lancer seul dans la récolte de « plus de 3'000 signatures » en 40 jours, mais regrette que la Ville n’ait pas spontanément consulté la population avant la construction du « plus gros projet du siècle et un endettement de plusieurs décennies ». La part garantie de financement externe (7 millions de francs sur 69) obtenue par la gauche lors du vote reste insuffisante aux yeux des popistes.

Le POP indique encore s’être « toujours battu pour les infrastructures de la Ville, (…) structures publiques qui permettent à toutes les personnes de la société, peu importe leurs moyens, d’accéder aux loisirs et de faire communauté ». Le parti ajoute qu’il « soutiendra la rénovation des stades de la Charrière ». /comm-vco