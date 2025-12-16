On sait où La Chaux-de-Fonds veut trouver 7 millions de francs pour sa patinoire

« D’ici deux mois au maximum », la Ville de La Chaux-de-Fonds déposera le permis de construire pour son très attendu projet de nouvelles patinoires des Mélèzes. C’est le conseiller communal chaux-de-fonnier Thierry Brechbühler qui l’a affirmé mardi devant le Conseil général. La perspective de la construction se rapproche donc, mais rappelons que le chantier ne pourra démarrer (au mieux au printemps) que si la Ville garantit 7 millions de francs de financement externe exigés par le législatif chaux-de-fonnier lors du vote en faveur de ce projet devisé à 69 millions de francs.

En réponse à deux des nombreuses questions posées par les conseillers généraux dans le cadre de l’examen du budget 2026, Thierry Brechbühler a expliqué que la Ville comptait sur quatre sources de financement. Sans surprise, la plus importante doit être obtenue via le nouveau Concept pour les infrastructures sportives d'importance cantonale (Cisic). Un soutien qui pourrait monter « jusqu’à 3,5 millions de francs ». « Mais c’est à mettre au conditionnel. Nous ne connaissons pas encore la somme maximale qu'un projet peut obtenir par ce canal », précise l’élu.





Le HCC, Viteos et la Fondation 1919 comme partenaires

D’autre part, le club du HC La Chaux-de-Fonds prendra à sa charge la construction de tous les systèmes multimédias prévus dans la future enceinte pour un coût estimé à 2 millions de francs. « Les devis sont en cours de finalisation », précise Thierry Brechbühler.

De son côté, l’énergéticien Viteos s'est engagé à assurer le financement du toit solaire et des batteries de stockage pour 1 million de francs.

Enfin, la Fondation 1919, récemment créée pour le soutien des sports de glace, se chargerait de commercialiser des espaces tels que les tribunes et les portes d’entrée, pour « probablement plus d’un million de francs ». /vco

