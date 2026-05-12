Le projet de patinoires des Mélèzes sera mis à l’enquête le 22 mai

Le projet de nouvelles patinoires des Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds, sera mis à l’enquête publique le 22 mai. Les riverains ont été informés ce mardi par un courrier que nous nous sommes procuré. Les gabarits seront posés quelques jours plus tôt et une séance d’information (projet de rénovation, étude de mobilité et planning des travaux) aura lieu le 27 mai, à laquelle les habitants directement concernés par le futur chantier sont invités.

Le courrier est cosigné par le président, Jean-Claude Baudoin, et le vice-président, Thierry Brechbühler, du conseil de la Fondation pour la promotion et le développement des sports de glace dans le canton de Neuchâtel. Celle-ci est chargée de piloter ce projet à 69 millions de francs, voté le 19 mars 2025 par le Conseil général de La Chaux-de-Fonds. /vco