Le projet de nouvelles patinoires des Mélèzes accepté par le législatif

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a accepté le projet de rénovation des patinoires des Mélèzes. Le législatif a amendé ce projet à 69 millions de francs: la Ville devra trouver un financement externe d'au moins sept millions de francs avant d'octroyer un droit de superficie à la fondation chargée de construire les nouvelles infrastructures. Reste à savoir si cette garantie suffira à éviter le lancement d'un référendum. Le vote le plus important a donné un rapport de force de 29 oui pour 10 non et une abstention. Tous les popistes ont refusé la version amendée.





« Partenariat public-privé? Il faudrait plutôt parler de leasing... »

Les partis de gauche se sont inquiétés de « l’absence » d’argent privé et des conséquences qu’un projet d’un tel coût pourrait avoir sur la santé financière de la Ville et sur son avenir. « Plutôt que d'un partenariat public-privé, il faudrait parler de leasing », a même lancé la popiste Lara Zender. Le POP calcule que ce projet va creuser la dette de la commune de 120 millions de francs, en comptant le coût annuel de la location et le cautionnement de la dette. Le grand argentier communal Jean-Daniel Jeanneret a qualifié ce raisonnement de « fallacieux ». Quant au conseiller général libéral-radical Cédric Haldimann, il s’est étonné que les « quelques millions de francs des intérêts intercalaires », part qui sera assumée durant la construction des patinoires par la Fédération neuchâteloise des entrepreneurs, « ne représentent rien aux yeux de la gauche ».







La gauche propose 12 millions de garantie, la majorité en vote sept

Les débats ont donc été animés et nourris. Ils ont duré près de quatre heures et été alimentés par de nombreuses propositions des groupes politiques du Conseil général. Un amendement interpartis de la gauche demandait, pour réduire l’ardoise à la charge de la collectivité publique, de ne pas démarrer le chantier sans avoir trouvé un financement tiers de « 12 millions de francs ». « C’est mettre trop de pression sur le Canton et risquer un enterrement du projet », a réagi Jean-Daniel Jeanneret. Le Conseil communal a donc formulé une contre-proposition à sept millions de francs, histoire « de rassurer la population et [le Conseil général] », a argumenté le grand argentier communal. Et c'est bien cette proposition qui l'a emporté. /vco