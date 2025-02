Une disposition de la loi neuchâteloise sur les marchés publics annulée

Le Tribunal fédéral a tranché. Il annonce mercredi qu’une disposition de la loi neuchâteloise sur les marchés publics, adoptée par le Grand Conseil neuchâtelois en septembre 2023, était annulée. Cet article devait limiter le nombre de travailleurs temporaires employés sur les chantiers de construction mis en soumission par les pouvoirs publics. Un texte attaqué par plusieurs entreprises. Swissstaffing, l’un des opposants et associations nationales des prestataires des services de l’emploi, avait fait recours expliquant que ce genre de limitation « n’était pas conforme au principe constitutionnel de liberté économique ».

Autres recours rejetés

Deux recours ont été déposés après l'adoption en septembre 2023 de la loi cantonale sur les marchés publics (LCMP) par le Grand Conseil neuchâtelois. Des fédérations patronales et des entreprises de construction ainsi que des sociétés d'intérim contestaient trois articles du texte.

Les dispositions attaquées portaient sur le respect de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, sur la possibilité d'exclure la sous-traitance et la location de personnel dans les appels d'offres et enfin sur la limitation du nombre de temporaires dans la construction.

Dans deux arrêts publiés mercredi, le Tribunal fédéral admet partiellement les recours et annule l'article sur les travailleurs temporaires. Les autres griefs des recourants sont rejetés pour le surplus. La 2e Cour de droit public communiquera ultérieurement la motivation de ses décisions. /ATS