Le Tribunal fédéral bloque une partie de la loi neuchâteloise sur les chantiers publics

Le Tribunal fédéral vient brouiller les cartes sur la loi neuchâteloise en ce qui concerne les chantiers publics. Il a accordé mercredi un effet suspensif à deux recours déposés par des associations patronales suisses et neuchâteloises. Les mesures n’entreront donc pas en vigueur tant que l’autorité judiciaire suprême n’aura pas tranché. Votée par le Grand Conseil neuchâtelois le cinq septembre dernier, cette loi avait été passablement modifiée par la gauche.

La nouvelle mouture imposait un respect plus strict de l’égalité salariale et la possibilité de ne pas recourir au travail temporaire. Les amendements demandaient aussi que la part des travailleurs temporaires ne puisse pas dépasser les 20% des effectifs pour les entreprises de plus de 21 employés. Swissstaffing, l’un des opposants et associations nationales des prestataires des services de l’emploi, a fait recours contre le texte. Elle combat les points concernant le travail temporaire. « Ce genre de limitation, voire d’exclusion, du recours au travail temporaire n’est pas conforme au principe constitutionnel de liberté économique », dénonce Boris Eicher, responsable juridique de Swissstaffing.