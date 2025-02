La HEM fête ses 15 ans

L’heure est à la fête pour la Haute école de musique de Genève et Neuchâtel. Ce week-end et la semaine prochaine, l’institution célèbre son 15ème anniversaire. Pour l’occasion, un concert aura lieu ce dimanche au Temple du Bas à 17h et une semaine de « cours ouverts » se tiendra du 17 au 21 février dans son bâtiment du campus Arc.





Découvrir les coulisses

Ce concept arrive à un moment clef avant les admissions aux cursus proposés par la HEM. Ainsi, les « cours ouverts » sont l’opportunité pour les intéressés de découvrir ce qu’il se passe dans l’école. « En dehors des événements publics qui sont l’aboutissement de beaucoup de préparation, ce qui est intéressant c’est aussi de voir le travail d’artisan des musiciens », souligne la directrice de l'institution de formation, Béatrice Zawodnik.