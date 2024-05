Des algorithmes pour apprendre à recycler correctement

Trier ses déchets correctement peut passer par un jeu. La HE-Arc Ingénierie a développé un dispositif ludique et pédagogique de recyclage. Appelé LuSTra, pour Ludique smart trash, il est actuellement en place dans le collège des Terreaux à Neuchâtel. Il permet de détecter que ce soit bien la bonne matière qui a été mise dans la bonne benne. Ensuite, chaque tri correct permet de faire avancer dans un jeu sur une tablette reliée au dispositif. « Ce n’est pas si compliqué ! », sourit Olivier Hüsser, enseignant en informatique à la Haute école Arc, spécialisé dans les algorithmes et le traitement d’images. « On a une sorte de toboggan, une plaque en plastique, que l’on fixe à l’intérieur du container. Le déchet tombe dessus et le bruit qu’il va faire va être différent selon que ce soit du PET ou de l’aluminium », explique-t-il.