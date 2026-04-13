La HES-SO voit son accréditation renouvelée

Le Conseil suisse d’accréditation (CSA) a confirmé l’accréditation de la Haute école spécialisée ...
La HES-SO voit son accréditation renouvelée

Le Conseil suisse d’accréditation (CSA) a confirmé l’accréditation de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale. Cette décision permet à nouveau à la HES-SO d’être reconnue comme une haute école spécialisée.

L'accréditation de la HES-SO lui permet d’être reconnue comme une haute école spécialisée. (Photo : he-arc.ch) L'accréditation de la HES-SO lui permet d’être reconnue comme une haute école spécialisée. (Photo : he-arc.ch)

Accréditation renouvelée pour la HES-SO. La Haute école spécialisée de Suisse occidentale, qui comprend entre autres la HE-Arc présente dans le canton de Neuchâtel, s'est vue accorder ce sésame par le Conseil suisse d’accréditation (CSA). Cela permet à la HES-SO de continuer à délivrer des diplômes de type HES et d’être reconnue en tant que haute école spécialisée, indique un communiqué paru ce lundi. La décision du CSA repose sur deux conditions : l’évolution du modèle financier, ainsi que celle du système de pilotage, dans le but de « permettre à l’institution de mieux atteindre ses objectifs stratégiques ». Présente dans tous les cantons romands, la HES-SO avait été accréditée pour la première fois en 2019. /comm-rle


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