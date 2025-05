Le nouveau directeur de la HE-Arc propose la semaine de quatre jours

Les jeunes, qui sortent du lycée, pourront aussi directement intégrer la filière ingénierie, sans devoir faire une année préparatoire, en faisant leur stage en entreprise durant leur cursus. Actuellement, 25 étudiants et 15 entreprises se sont montrés intéressés pour la rentrée.

Complémentarité

Ces différentes initiatives visent à attirer davantage de jeunes en ingénierie, dont le nombre est en baisse de 28% depuis le Covid. Actuellement, la HE-Arc compte 1500 étudiants, dont 800 en gestion. L'école a des campus à Neuchâtel et Delémont et des sites à St-Imier, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

L'institution fait face notamment à la concurrence des universités et de deux hautes écoles, situées à proximité, soit celle de Bienne et celle de Yverdon. « L'ouverture de la filière physiothérapie à Delémont a été une piste pour amener des étudiants, la demande étant même plus forte que l'offre », a expliqué Martial Courtet.

Tristan Maillard a toutefois fait remarquer « qu'aucune nouvelle filière ne pourra être mise sur pied dans les prochaines années. Nous devons donc créer quelque chose de plus fort en étant complémentaires avec les autres écoles ». Durant sa formation, un étudiant en horlogerie au Locle pourrait par exemple faire 1 ou 2 semestres à Yverdon pour se perfectionner en robotique.