Travailler en groupe, prioriser les tâches, faire des pauses : comment les étudiants organisent leurs révisions

Les plus motivés sont arrivés vers 7h00. Dans les bibliothèques et les couloirs de l’Université de Neuchâtel comme de la Haute École Arc, de nombreux étudiants épluchent leurs feuilles de cours, schémas et résumés sur leur écran d’ordinateur ce jeudi matin. C’est que les examens des deux établissements ont lieu entre janvier et février : les révisions battent leur plein.

Pour que cette période reste sereine, l’UniNe et la HE-Arc organisent en amont des séances pour apprendre à gérer son stress ou partager des conseils entre étudiants. Et lorsque les examens approchent, la méthode Pomodoro est recommandée : « Il s’agit d’une méthode de gestion du temps, où l’on alterne un temps de travail [25 minutes] et un temps de pause [5 minutes] afin de favoriser la concentration », explique Monique Petermann, responsable du pôle Conseil aux étudiants de la Haute École Arc Santé. Elle conseille aussi de continuer à faire du sport et voir ses amis pour conserver un équilibre personnel.