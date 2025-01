La gauche fête son union à La Chaux-de-Fonds

La gauche neuchâteloise scelle son union de manière festive en vue des élections cantonales du 23 mars. Plus de 300 personnes issues des rangs du Parti socialiste (PS), du Parti ouvrier et populaire (POP) et des Verts étaient réunies à la Maison du peuple à La Chaux-de-Fonds samedi soir. L'événement est jugé historique. Les cinq candidats à l'élection au Conseil d'État ont pris la parole à tour de rôle, soit les deux conseillers d’État sortants socialistes Florence Nater et Frédéric Mairy, mais aussi les candidates vertes Céline Vara et Christine Amman-Tschopp, ainsi que la popiste Sarah Blum.

La gauche unie en a profité pour présenter les contours de son programme commun. Parmi les axes de bataille retenus figurent la hausse des coûts de la vie, la réduction des écarts de richesse, ou encore la lutte contre le dérèglement climatique.

Pour Romain Dubois, président du Parti socialiste neuchâtelois, la question du pouvoir d’achat et des conditions de vie de la classe moyenne et populaire est au centre des préoccupations. Il pointe notamment du doigt la hausse des primes d’assurance maladie, contre laquelle le PS se bat avec son initiative visant à limiter leur coût à 10% du revenu d’un ménage.