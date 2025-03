L’élection tacite au Conseil d’État est confirmée

Le Conseil d’État neuchâtelois bascule à gauche. Réunis ce lundi soir, les membres du Parti vert’libéral ont renoncé à provoquer un second tour, emboîtant ainsi le pas à la Gauche unie et à l’Alliance neuchâteloise de droite. Ces dernières avaient annoncé plus tôt dans la journée ne pas vouloir se lancer à nouveau dans la course. Le candidat du PVL, Maxime Rognon, était le seul hors alliance à avoir atteint le quorum fixé à 5% des suffrages pour se présenter à un éventuel deuxième tour.







Le Conseil d’État bascule à gauche

Les cinq candidats ayant récolté le plus de suffrages lors des élections dimanche sont donc élus tacitement et la gauche obtient la majorité des sièges. Les conseillers d’État PS sortants, Florence Nater et Frédéric Mairy, sont arrivés en tête et ont déjà élus au premier tour. Arrivée en quatrième position, la conseillère aux États verte, Céline Vara, complète la majorité de gauche à l’exécutif. Classés respectivement en troisième et cinquième position, les sortants PLR Laurent Favre et Crystel Graf sont réélus. /gtr