Grande rocade au sein de la députation neuchâteloise à Berne

Une 78e femme, sur 200 élus, fera donc son entrée au Conseil national pour remplacer Fabien Fivaz. Il s’agit de Clarence Chollet, ancienne présidente du Grand Conseil neuchâtelois et présidente de la section neuchâteloise de Pro Éole. Elle ne met pas les pieds en terre inconnue : elle a été assistante parlementaire de Céline Vara et de Fabien Fivaz. De quoi prendre ses marques rapidement à Berne, elle qui dit avoir eu l’occasion de se tisser un réseau au niveau fédéral, également à travers ses engagements professionnels et associatifs et au sein des instances dirigeantes des Jeunes Vert-e-s et des Vert-e-s suisses.