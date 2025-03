Des bulletins invalidés : oui mais dans un nombre raisonnable

1’611 bulletins n’ont pas été comptabilisés lors des élections cantonales neuchâteloises de dimanche dernier. Dans le détail, ce sont 436 enveloppes de vote qui ont été déclarées nulles pour le scrutin au Conseil d’État et 1'175 pour celui au Grand Conseil. Des chiffres qui ont poussé SolidaritéS à réagir dans la foulée pour avoir des explications. « On se situe dans des niveaux qui sont assez proches de ce qu’on avait en 2021. Avec nos analyses un peu plus poussées sur le type de bulletin nuls, on remarque une permanence des bulletins multiples. Les gens continuent de mettre plusieurs bulletins au sein de la même enveloppe », explique Steven Rousseau, chargé des droits politiques à la Chancellerie du Canton de Neuchâtel.