Élections cantonales : la Gauche unie renonce à provoquer un second tour

Les Neuchâtelois n’auront a priori pas besoin de se déplacer une nouvelle fois aux urnes le 13 avril. La Gauche unie annonce ce lundi en fin de matinée qu’elle renonce à provoquer un second tour au Conseil d'Etat après les élections cantonales de dimanche. Les autres partis attendaient cette décision pour se positionner.

Le Parti socialiste, le POP et Les Vert-e-s étaient réunis ce lundi matin pour décider de la suite des opérations. L'alliance estime avoir atteint ses objectifs et parle de « respect des forces en présence » au Grand Conseil.

Si aucun autre parti ne décide de provoquer un second tour, les mieux élus dimanche seraient élus tacitement. Le conseil d’Etat neuchâtelois serait ainsi composé des socialistes sortants Frédéric Mairy et Florence Nater, tous deux réélus dimanche, de la verte Céline Vara, arrivée en quatrième position, et des deux sortants PLR Laurent Favre et Crystel Graf.





Assurer un troisième siège de gauche

À gauche, l’une des possibilités sur la table ce lundi était de lancer Sarah Blum dans la course, aux côtés de la conseillère aux États verte Céline Vara, arrivée en quatrième position. La popiste est, elle, arrivée en sixième position dimanche, juste derrière la sortante libérale-radicale Crystel Graf. Toutefois, le POP n’a décroché que huit sièges au Grand Conseil. La question de la légitimité du parti à prétendre à une place au gouvernement se posait donc. La Gauche unie a ainsi tranché : mieux vaut assurer un siège à Céline Vara

Face à la décision de la gauche, l’Alliance neuchâteloise pourrait elle aussi privilégier les acquis, même si tous les scénarios restent ouverts du côté du centre-droit. Ce dernier doit se réunir ce lundi après-midi. Les Vert'libéraux ont quant à affirmé par la voix de leur président Maxime Auchlin ne pas vouloir « provoquer de second tour ». S'il y a un éventuel second tour, le parti réfléchira lundi soir lors d'une réunion à lancer ou non son candidat Maxime Rognon.

Le dépôt des listes pour cet éventuel second tour est fixé à mardi midi. /sbm