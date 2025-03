Les socialistes réélus au Conseil d’État

La gauche cartonne à l’élection au Conseil d’État neuchâtelois. Les sortants socialistes Frédéric Mairy et Florence Nater ont obtenu la majorité absolue et ont été réélus au premier tour ce dimanche avec respectivement 23'983 et 23'405 voix. La majorité absolue était fixée à 21'880 voix.

Frédéric Mairy a déjà passé un an au Conseil d'État. « Un an c'est court, mais ça ne m'a pas empêché, j'espère, de montrer que je pense avoir ma place au Conseil d'État, et je suis heureux d'y rester encore pour quatre ans », s'est réjouit le sortant socialiste.