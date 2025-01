L’alliance de droite lance sa campagne avec « une offensive fiscale »

Le président du PLR, Francis Krähenbühl, explique « qu’il s’agit d’augmenter l’attractivité résidentielle », rappelant que le canton de Neuchâtel, en comparaison intercantonale sur la fiscalité, est en « queue de classement. » Et pour compenser les recettes manquantes dans un canton où les finances publiques sont, chaque année, fragiles, Francis Krähenbühl répond : « Il faut conserver nos contribuables en évitant qu’ils fuient vers d’autres cantons où la fiscalité est plus intéressante ». Il rappelle que Vaud et Genève ont décidé récemment de diminuer leurs impôts - respectivement de 7% pour le premier et entre 5 et 11% pour le second - et que Neuchâtel « doit rester au contact du peloton. »