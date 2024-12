La passion au bout des doigts

« C’est souvent le cerf-volant qui nous pilote et pas l’inverse », détaille Michaël Gagnebin en tirant sur les ficelles. Ce samedi, quelques passionnés et curieux se sont réunis au sporting à Colombier sur les terrains de badminton pour faire virevolter des cerfs-volants. « Le kite indoor ou cerf-volant en salle c’est de faire voler une voile quand il n’y a pas de vent », explique Damien Jackob qui pratique ce sport depuis quatre ans. Cette discipline allie la dextérité, le mouvement et l’adaptation. « C’est très précis. Le moindre mouvement de la main fait prendre au cerf-volant une trajectoire différente ».

Avec minutie Damien Jackob tire les fils de sa voile. Et aussitôt, elle s’élève dans les airs. Quelques manipulations plus tard, voilà qu’elle tourne, change de cap et parfois même se retourne. « À force de pratiquer, on commence à comprendre le comportement du cerf-volant suivant nos mouvements ». Au-delà de la maîtrise physique de la voile, c’est aussi la maîtrise d’un élément : l’air. « L’idée c’est aussi de prendre conscience de cette matière qui nous entoure. On prend véritablement cette conscience tactile quand on est en salle », estime Michaël Gagnebin qui s’est intéressé au cerf-volant lors de la période du Covid-19. La pratique en salle offre des libertés de l’extérieur ne permet pas :