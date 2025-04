Le NIFFF voit plus grand à la place des Halles

Le NIFFF s’agrandit. Du 4 au 12 juillet 2025, le Festival international du film fantastique de Neuchâtel prendra possession de la place des Halles, pour la première fois sous « une forme plus légère », annonce la Ville de Neuchâtel dans un communiqué ce mardi. Plutôt que les habituels gradins, se seront désormais des chaises et transats qui couvriront les pavés, permettant ainsi d’accueillir deux fois plus de monde, pour un total d’environ un millier de personnes.

L’objectif est de créer ainsi une « immersion cinématographique complète et conviviale », en collaboration avec les cafés-restaurants de la place qui complèteront la capacité d’accueil en recevant les festivaliers sur les terrasses. Cette configuration permettra de libérer la place en journée pour ses activités habituelles. /comm-jja