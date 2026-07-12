Le film « HEN » récompensé au NIFFF

Des salles remplies et un anniversaire fêté dignement. La 25e édition du NIFFF s’est terminée dans la nuit de samedi à dimanche. Le Festival international du film fantastique de Neuchâtel a ainsi accueilli quelques 165 invités et projeté 129 films du monde entier.
Le jury de la compétition internationale a remis le prix H.R. Giger « Narcisse » du meilleur film au réalisateur sud-africain Nico Scheepers pour son premier film baptisé « HEN ». « C’est une fable rurale extrêmement sombre, qui pose des questions qui nous ont semblé très intéressantes et profondes, et c’est aussi ce que le jury a relevé », détaille la directrice artistique du NIFFF Kate Reidy. « Le rôle principal est tenu par un enfant, un petit garçon qui doit avoir environ 12 ans, et qui est un acteur incroyable comme on en voit rarement à cet âge-là. »
Une mention spéciale a également été remise à Alex Goyette pour son film « Breeder », alors que Kate Reidy met encore en avant le prix remis par le jury des jeunes, attribué à « Sanguine », un film de Marion Le Corroller.
Kate Reidy : « HEN sortait très clairement du lot par ses qualités cinématographiques fortes pour un premier long-métrage. »
L’ambiance est une nouvelle fois à saluer dans les salles neuchâteloises. Au moment de réaliser le bilan de la fréquentation, les estimations réalisées samedi montrent que 61'000 personnes ont visionné un film au NIFFF, soit des chiffres similaires à la dernière édition. Hugues Voumard, directeur administratif et opérationnel du NIFFF, rappelle que les publicités d’avant-film sont toujours appréciées, notamment grâce aux interactions avec le public. « Ça met tout de suite dans l’ambiance. »
Hugues Voumard : « Certains de nos partenaires jouent avec cela, avec des personnages qui reviennent. »
Pour Kate Reidy aussi, l’ambiance au NIFFF ne se retrouve qu’à Neuchâtel. « Je n’ai jamais vu ça ailleurs ». Programmatrice depuis l’édition 2024, la nouvelle directrice artistique de cette édition précise que ce qui la touche surtout, c’est « cet engouement, cette attitude du public, qui est tellement chaleureuse, participative et bienveillante. »
Kate Reidy : « On essaie de se mettre au service pour maintenir le fait que ce soit le festival des Neuchâtelois et Neuchâteloises. »
Kate Reidy note encore que l’open air installé encore une fois à la place des Halles a fait son effet, par exemple lors de son dernier soir vendredi avec la projection des films sortis en 2001, Shrek et Mulholland Drive.
Le NIFFF reviendra en 2027 pour sa 26e édition à Neuchâtel. /swe