Le film « HEN » récompensé au NIFFF

Des salles remplies et un anniversaire fêté dignement. La 25e édition du NIFFF s’est terminée dans la nuit de samedi à dimanche. Le Festival international du film fantastique de Neuchâtel a ainsi accueilli quelques 165 invités et projeté 129 films du monde entier.

Le jury de la compétition internationale a remis le prix H.R. Giger « Narcisse » du meilleur film au réalisateur sud-africain Nico Scheepers pour son premier film baptisé « HEN ». « C’est une fable rurale extrêmement sombre, qui pose des questions qui nous ont semblé très intéressantes et profondes, et c’est aussi ce que le jury a relevé », détaille la directrice artistique du NIFFF Kate Reidy. « Le rôle principal est tenu par un enfant, un petit garçon qui doit avoir environ 12 ans, et qui est un acteur incroyable comme on en voit rarement à cet âge-là. »

Une mention spéciale a également été remise à Alex Goyette pour son film « Breeder », alors que Kate Reidy met encore en avant le prix remis par le jury des jeunes, attribué à « Sanguine », un film de Marion Le Corroller.