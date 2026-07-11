Au NIFFF, on crie « Baahubali » avant les films

« Ça va être tout noir ! » Ceux qui connaissent la réplique à cette phrase culte du film RRRrrr !!! sorti en 2004 ne seront pas étonnés d’apprendre que le dialogue est facilement utilisé avant les projections du NIFFF. Depuis vendredi dernier, le Festival international du film fantastique de Neuchâtel propose 129 œuvres aux amateurs de cinéma. La manifestation fête ses 25 ans cette année et se termine dans la nuit de samedi à dimanche.

Alors que le palmarès 2026 sera divulgué d’ici la fin de la manifestation, RTN a tendu son micro à ceux qui font vibrer le NIFFF : ses spectateurs. Certains sont là chaque année depuis 10, voire 20 ans. Ils s’appellent par exemple Grégoire, Anthony, Célia ou encore Audrey, et RTN les a rencontrés juste avant le film « The Prisoner and the Samurai » aux Arcades à Neuchâtel, ce vendredi après-midi. Et comme avant chaque séance : ils ont maintenu les traditions en détournant certains slogans de pub, souvent en y ajoutant des commentaires se voulant drôles.