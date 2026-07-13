L’écran du NIFFF disparait avant le quart de finale de la Coupe du monde

Un écran géant pour projeter gratuitement des films du NIFFF et cinq matches du Mondial de ...
L’écran du NIFFF disparait avant le quart de finale de la Coupe du monde

Un écran géant pour projeter gratuitement des films du NIFFF et cinq matches du Mondial de football. L’installation de la place des Halles a été démontée quelques heures avant la rencontre Argentine-Suisse. De quoi surprendre plus d’un fan de foot.

L’écran géant installé à la place des Halles à Neuchâtel pour le NIFFF et pour diffuser 5 matches de la Coupe du monde de football a été démonté dès samedi soir. (Photo d'archives) L’écran géant installé à la place des Halles à Neuchâtel pour le NIFFF et pour diffuser 5 matches de la Coupe du monde de football a été démonté dès samedi soir. (Photo d'archives)

L’écran géant installé à la place des Halles à Neuchâtel pour le NIFFF et pour diffuser 5 matches de la Coupe du monde de football a été démonté dès samedi soir. Plus d’une personne a été surprise de voir l’infrastructure commencer à disparaître du paysage quelques heures avant le coup d’envoi à 3h du matin, du quart de finale qui a opposé la Suisse à l’Argentine.

La Ville de Neuchâtel et le festival du film fantastique ont investi 25'000 francs pour cette infrastructure. Quand le projet s’est concrétisé, les deux entités se sont approchées des restaurateurs de la place pour savoir s’ils souhaitaient maintenir l’écran après la fin du NIFFF, à leurs frais, nous a expliqué le président du festival, Baptiste Hurni. À ce moment-là, la réponse a été non.

Une décision que comprend le président de Neuchâtel Centre, une association des commerces et services du centre-ville qui regroupe 150 membres, dont 8 établissements publics. Gilles Crelier estime qu’après 2025 les restaurateurs n’ont pas voulu prendre le risque. Cette année-là, il fallait un billet pour assister à une projection, même depuis la terrasse d’un café. En 2026, les règles du jeu ont changé, l’entrée à l’open air était libre. Mais on ne savait pas si ça allait fonctionner ou pas, tempère le président de Neuchâtel Centre.

Selon les échos qui nous sont parvenus, le cinéma en plein air et la fan zone éphémère ont rencontré un joli succès populaire.

À tel point que lorsque l’équipe de Suisse de football s’est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial, des bistrotiers se sont dit que ce serait bien de garder l’écran. Mais c’était trop tard, explique Baptiste Hurni. Le matériel loué devrait être retourné à son propriétaire.

Quant à savoir si des dispositions seront prises pour d’autres manifestations sportives qui pourraient se dérouler en même temps que les prochaines éditions du NIFFF, la réponse est : « C’est trop tôt pour savoir ce qu’il en sera, mais des choses qui se feront. C’est sûr », explique le secrétaire général du dicastère du président de la Ville de Neuchâtel. /cwi


 

Fait partie du dossier «Mondial 2026»

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