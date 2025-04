La Fête du vin de Cressier, entre traditions et concerts

Cette année, les organisateurs proposeront aussi de s’initier au lancer de hache. Du côté des carrousels, un manège à sensation ravira les plus téméraires, assurent les organisateurs. Enfin, les cinq caves du village ouvriront leurs portes.





Pas de cashless

Malgré sa taille - l’évènement avait réuni près de 36'000 personnes l’an dernier - et le défi logistique que représente notamment les verres consignés, les organisateurs renoncent toujours à se mettre au cashless, comme désormais bon nombre de manifestations. Pourquoi ? « Parce qu’on veut être à la fois original et traditionnel. Jusqu’à présent, on a toujours pu payer avec du cash, Twint ou par cartes bancaires. On se targue aussi d’être une des seules fêtes maintenant où on peut dire que l’entrée est gratuite. Parce que dans le fond, avec le cashless, c’est plus tellement gratuit et on a envie de garder cette ouverture d’esprit pour tout le monde. » Le comité d’organisation souligne toutefois pour les adeptes de l’argent liquide qu’il n’y a désormais plus de bancomat à Cressier.