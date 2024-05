La Fête du Vin Nouveau de Cressier brille grâce à ses bénévoles

Un succès que la Fête du Vin Nouveau de Cressier doit en grande partie à ses bénévoles. La manifestation a rassemblé près de 36'000 personnes entre vendredi soir et ce dimanche, selon Bastien Monnet, président de la manifestation. Et pour recevoir tous ces visiteurs et leur permettre de manger et de fêter, les sociétés de Cressier se sont à nouveau mobilisées. Parmi elles, la Fanfare de l’Espérance, qui a l’une des plus grandes tentes de la Fête du Vin Nouveau. Mais pour la fanfare, la manifestation représente un grand investissement, tant financier qu’en termes de personnel, ce qui diminue passablement le bénéf, explique Véronique Meuwly. « On ne peut pas dire que c’est la meilleure fête pour nous, parce qu’il y a beaucoup de frais au départ », précise la présidente de la Fanfare de l’Espérance de Cressier. Pour faire fonctionner son stand, Véronique Meuwly peut compter sur environ 150 bénévoles, des membres de la fanfare, mais aussi des « groupies », comme elle les appelle.