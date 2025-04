Une page se tourne au théâtre Tumulte

Monique Ditisheim et Jean-Philippe Hoffman tirent leur révérence. Les deux fondateurs du théâtre Tumulte vont passer le témoin à la fin du mois de juin, après plus de 35 ans d’activité. D’abord installé à La Neuveville, puis à Neuchâtel, et ensuite Serrières, Tumulte a déménagé une dernière fois à Peseux en 2020. Beaucoup de changements qui demandent de l’énergie que Monique Ditisheim et Jean-Philippe Hoffman n’ont plus aujourd’hui. Mardi dans La Matinale, le comédien et tenancier du théâtre a rappelé que le duo tient la salle en même temps qu’ils sont eux-mêmes comédiens. « Tintin disait : ‘ c’est pour les jeunes de 7 à 77 ans’ et Monique Ditisheim et moi avons 77 ans cette année », relève Jean-Philippe Hoffman. Pour le futur retraité, c’est « une paix qui s’annonce », lui qui a prévu de se reposer, partir en vacances et surtout qui ne veut plus assumer des tâches qui ne lui ont jamais plu, comme la conciergerie.

L’histoire commune des comédiens commence en 1989. Ils étaient alors tous deux amateurs. Puis ils avaient de plus en plus de peine à conjuguer vie professionnelle et vie d’artistes. Ils ont alors quitté leur travail respectifs et décidé de créer leur troupe et leur théâtre. « On a arrêté le travail et puis on s’est mis au boulot », rigole Jean-Philippe Hoffman.