La LINE : « C’est quoi ton truc ? »

30 ans, ça se fête. La Ligue d’improvisation neuchâteloise organise, du 17 au 19 avril 2025, un festival à la Salle des fêtes de Peseux. Trois jours de festivités réunissant près de 60 comédiennes et comédiens à travers plus de 9 spectacles, avec pour objectif de mettre en lumière une pratique toujours plus populaire dans notre région.

La LINE, c’est une association forte de 130 membres, répartis en onze équipes aux quatre coins du canton. Deux équipes sont également dédiées aux jeunes. Des cours sont proposés pour s’initier à l’improvisation, comme nous l’expliquait le co-président Maxime Ryser dans « La Matinale » :