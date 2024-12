Le car postal s'arrête enfin à Malvilliers

Le car postal s’arrête désormais aussi à Malvilliers. Et c’est à priori une première pour ce hameau de l’ouest du Val-de-Ruz, selon le conseiller communal Ahmed Muratovic. Depuis dimanche, la ligne de transports publics 424 compte en effet un nouvel arrêt, au lieu-dit La Chotte, en face du SCAN, le Service cantonal des automobiles et de la navigation, qui attendait cette halte depuis longtemps.

L’implantation de cet arrêt répond à un besoin stratégique, en lien avec le développement de la zone artisanale de Malvilliers. Les usagers potentiels ne manquent pas entre les visiteurs et collaborateurs du SCAN, du Centre pédagogique, du Relais de la Croisée et depuis le mois dernier du Groupe E. La venue de cette entreprise a constitué le détonateur d’un projet qui aurait risqué de prendre la poussière : « Les activités se sont développées ici autour de Malvilliers avec des acteurs déjà présents et la venue du Groupe E », a expliqué Laurent Favre, le conseiller d’Etat responsable du développement territorial. « Nous avons aujourd’hui bien plus que 200 emplois sur le site. Il devenait nécessaire de doter Malvilliers de transports publics. »