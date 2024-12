Le Bus des neiges est de retour

Le Bus des neiges reprend du service. Le concept lancé en 2020 qui propose d'atteindre les pistes de ski et les itinéraires balisés sans voiture circulera tous les jours du 21 décembre au 2 mars, indique ce lundi Destination Val-de-Travers. Le trajet sera effectué entre Couvet et le Centre nordique de Couvet/Creux du Van et entre Les Verrières et le Centre nordique des Cernets.

La réservation est obligatoire et doit se faire en ligne jusqu'à 17h59 le jour précédent le trajet, précise l'institution. La course demandée aura lieu dès deux participants inscrits. /comm-cob