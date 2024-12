« Soignez-moi.ch » ne vous soignera bientôt plus

Le directeur opérationnel de Soignez-moi.ch ne sait pas ce qui aurait pu faire la différence. La plateforme a tenté de proposer des consultations en pharmacie pour que les protocoles soient directement réalisés sur place : fournir les médicaments, mais aussi rédiger les ordonnances et les faire valider. Une collaboration avec des soins à domicile et des EMS n’aura pas non plus suffi. « Consulter un médecin en ligne n’est pas encore entré dans les mœurs, peut-être que l’on est arrivé un peu trop tôt », analyse Romain Boichat.

Soignez-moi.ch ne propose des consultations qu’aux francophones. Fallait-il ratisser plus large pour toucher toute la population nationale ? « Cela aurait été mieux, surtout qu’en Suisse allemande, les médecins délivrent eux-mêmes les médicaments et les pharmacies cherchent plus d’ordonnance », répond le directeur opérationnel. Il nuance toutefois : « Ce n'est pas ça qui a changé le problème, c’est vraiment de se faire connaître et d’attirer les utilisateurs. »