Laténa se dévoile

Le grand jour approche pour Laténa. La naissance officielle de la nouvelle commune fusionnée aura lieu le 1er janvier. L’occasion pour les nouvelles autorités de faire le point ce mercredi sur plusieurs nouveautés concernant les 11'600 habitants de la future localité.

Parti « d’une feuille blanche » en juin dernier, le Conseil communal de Laténa a présenté mercredi sa nouvelle identité visuelle. Le « É » du logo est désormais représenté par des vagues et une couleur orangée. Un graphisme « harmonieux, simple et moderne », selon les autorités, qui sera décliné sur tous les supports visuels de Laténa et sur les véhicules communaux par exemple. « Il fallait que la population puisse s’identifier à ce nouveau visuel », souligne Daniel Rotsch, conseiller communal de Laténa.