Le premier Conseil communal de Laténa est formé

Ils étaient six à tenter de conquérir les cinq sièges du Conseil communal de Laténa. La séance constitutive de la nouvelle Commune fusionnée, issue de Saint-Blaise, La Tène, Enges et Hauterive, a ainsi fait un déçu jeudi soir à l’auditoire du Vigner à Saint-Blaise. Le candidat de l’Entente Pierre Schmid a ajouté un peu de suspense à cette première élection. A ses yeux, il était important que la Commune de Saint-Blaise soit représentée dans le nouvel exécutif. Ce ne sera finalement pas le cas. Le Conseil général a favorisé les deux candidats PLR, Laurent Amez-Droz et Rocco Mauri, les deux candidats socialistes, Daniel Rotsch et Vanessa Renfer, ainsi que la candidate verte Valérie Dubosson.







Pas de représentant de Saint-Blaise dans le nouvel exécutif de Laténa



Tous les membres de ce nouvel exécutif, à l’exception de Laurent Amez-Droz, étaient déjà conseillers communaux dans leur ancien village. L’exécutif de Laténa compte ainsi trois élus issus de La Tène (Daniel Rotsch, Valérie Dubosson et Laurent Amez-Droz jusque-là conseiller général), une élue venant d’Enges (Vanessa Renfer) et un ancien conseiller communal d’Hauterive (Rocco Mauri).

Certains membres de l’assemblée ont déploré que Saint-Blaise ne soit pas représentée à l’exécutif. Tous les partis ont toutefois largement validé cette stratégie, après une série d’auditions menées au préalable auprès des différents candidats.

Cette séance était aussi l’occasion pour le Conseil général de siéger pour la première fois et d’élire son bureau, qui sera présidé par le libéral-radical Charles Constantin.

Tous entreront officiellement en fonction au 1er janvier 2025, mais œuvreront dès à présent à la mise en place de Laténa. Il s’agit notamment d’élaborer le règlement général de la nouvelle Commune, ainsi que le budget. /sbm