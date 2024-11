Une petite année pour les vendanges

Des vins plus « pointus »

À défaut d’une saison record en termes de quantité, le directeur de la station viticole se veut rassurant en ce qui concerne la qualité du millésime 2024. « Après deux millésimes caniculaires en 2022 et 2023, qui ont donné des vins riches et opulents, nous retrouverons des vins plus frais et pointus », promet Rémy Alain Reymond. « C’est justement ces variations qui font tout le charme de la production du canton », ajoute-t-il.





Un avenir en dent de scie

Plus largement, la récolte 2024 s’inscrit dans une tendance à la baisse de la production de raisin dans le canton de Neuchâtel. Sur les 30 dernières années, la quantité totale de baies récoltées par an s’élève à 4'103 tonnes. Un chiffre qui descend à 3'789, puis 3'732 tonnes, respectivement sur les 20 et les 10 dernières années. Une tendance baissière qui ne devrait toutefois pas se confirmer sur le long terme, selon Rémy Alain Reymond. En revanche, il explique qu’il faudra faire face à des variations de plus en plus importantes entre des étés caniculaires d’un côté et des épisodes de gel et de grêle de l’autre.