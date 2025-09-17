Un millésime 2025 plein de promesses pour les vins neuchâtelois

Dans les vignes neuchâteloises, les seaux se remplissent et les paniers circulent de rang en rang. Le raisin trouve peu à peu le chemin des caves. L’atmosphère est studieuse, mais joyeuse : c’est le grand moment de l’année. Après une saison marquée par un équilibre météorologique favorable, le millésime 2025 s’annonce prometteur pour le vignoble cantonal.

Pour déterminer le moment optimal de la récolte, l’Office cantonal de la viticulture suit de près l’évolution des grappes. « Nous échantillonnons des lots de chasselas et de pinots noirs dans les différents villages du canton pour suivre l’évolution du raisin », explique Rémy Alain Reymond, chef de l’Office et directeur de la station viticole.

Deux paramètres sont essentiels : le taux de sucre et la variation de l’acidité. « Ces indices de base nous permettent de cibler la période la plus propice pour les vendanges, avec un objectif clair : avoir les meilleurs raisins pour élaborer les vins. »