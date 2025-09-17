Un millésime 2025 plein de promesses pour les vins neuchâtelois

Le raisin trouve peu à peu le chemin des caves dans le canton de Neuchâtel et les premiers signes sont encourageants. Après une saison marquée par une météo favorable, le futur millésime s’annonce prometteur pour le vignoble neuchâtelois.
Dans les vignes neuchâteloises, les seaux se remplissent et les paniers circulent de rang en rang. Le raisin trouve peu à peu le chemin des caves. L’atmosphère est studieuse, mais joyeuse : c’est le grand moment de l’année. Après une saison marquée par un équilibre météorologique favorable, le millésime 2025 s’annonce prometteur pour le vignoble cantonal.
Pour déterminer le moment optimal de la récolte, l’Office cantonal de la viticulture suit de près l’évolution des grappes. « Nous échantillonnons des lots de chasselas et de pinots noirs dans les différents villages du canton pour suivre l’évolution du raisin », explique Rémy Alain Reymond, chef de l’Office et directeur de la station viticole.
Deux paramètres sont essentiels : le taux de sucre et la variation de l’acidité. « Ces indices de base nous permettent de cibler la période la plus propice pour les vendanges, avec un objectif clair : avoir les meilleurs raisins pour élaborer les vins. »
Rémy Alain Reymond : « Le vignoble neuchâtelois se porte bien. »
Un millésime équilibré en perspective
Les premiers résultats sont rassurants. Dans les caves, les lots qui arrivent témoignent de raisins sains et qualitatifs. « Ça s’annonce plutôt un joli millésime », se réjouit Rémy Alain Reymond.
La météo a joué son rôle. Si un épisode pluvieux entre fin août et début septembre a inquiété les viticulteurs, les craintes se dissipent : les grappes récoltées montrent un bel équilibre. « Les acidités ne sont ni trop hautes, ni trop basses. On est dans la moyenne, ce qui augure plutôt de vins harmonieux. »
Cette promesse d’équilibre tranche avec les derniers millésimes. « En 2022 et 2023, nous avons connu des conditions caniculaires : beaucoup d’alcool et peu d’acidité. En 2024, c’était l’inverse, avec plus d’acidité et moins d’alcool. Cette année, on se retrouve avec des taux qui se situent dans la moyenne. » Dans les vignobles, les viticulteurs espèrent ainsi des vins fruités, élégants et bien proportionnés.
« Un vin qui présente un équilibre entre alcool et acidité. »
Une adaptation permanente face au climat
Derrière ce millésime prometteur se cache toutefois un défi permanent : l’adaptation au climat. Les viticulteurs font face à des épisodes météorologiques plus intenses, qu’il s’agisse de sécheresses ou de longues périodes pluvieuses.
« Ça demande aux viticulteurs de pouvoir s’adapter systématiquement », souligne Rémy Alain Reymond. Fini les plans de traitement figés en début de saison : « Il est nécessaire de réfléchir chaque semaine au type d’intervention. C’est une adaptation hebdomadaire des travaux effectués à la vigne. » /lph