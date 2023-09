La cuvée 2023 s’annonce bonne malgré la chaleur

Elles ont commencé avec une semaine d’avance par rapport aux prévisions. Les vendanges battent leur plein dans le canton de Neuchâtel, notamment au Domaine Angelrath, au Landeron, où la récolte a commencé mardi. La quantité est un peu inférieure par rapport à l’année passée, mais la qualité est au rendez-vous. Les fortes températures estivales ont eu un impact sur le raisin, explique Jean-Claude Angelrath, vigneron-encaveur au domaine. « La chaleur de cet été a créé un stress hydrique, du coup la vigne se bloque et se protège. On a quand même eu quelques pluies qui ont permis au raisin de se développer. » Le propriétaire du Domaine Angelrath se réjouit de cette cuvée, même s’il espérait un peu plus de quantité.