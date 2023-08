Vendanges 2023 : une belle quantité assurée

« On touche du bois »

Pour le moment, les maladies et la grêle n’ont pas encore frappé les vignobles. « Mais ce n’est pas encore fini, on l’a vu le week-end dernier avec la grêle au Tessin, c’est dévastateur », rappelle Johannes Rösti. Quant aux insectes ravageurs, « ils n’ont pas pu se multiplier à cause des fortes chaleurs, on ne risque pas d’avoir de problèmes pour ces dernières semaines ». /crb