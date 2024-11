La Sécurité publique aurait aussi dérapé au Locle

Il y a quelque chose qui cloche en Ville du Locle. D’autres affaires sortent après le licenciement d’un collaborateur de longue date au Guichet social régional et l’analyse du climat de travail au sein du Cercle scolaire, deux procédures rendues publiques récemment au Conseil général. Selon nos sources, une troisième enquête au moins a eu lieu dans l’appareil administratif loclois. Il s’agit d’une analyse du climat de travail à la Sécurité publique et celle-ci est achevée, nous confirme Anthony von Allmen, le président de la Ville du Locle. Quand on lui demande s’il s’agit bien de dérapages graveleux de collaborateurs masculins auprès de collègues féminines, le conseiller communal ne fait aucun commentaire. De même quand on lui glisse que le chef de service aurait été prié de prendre une retraite anticipée au terme de la procédure. Ce qui est sûr, c’est que le principal intéressé partira en février prochain, à quelques mois nous dit-on de fêter ses 65 ans. Un subordonné de ce service aurait aussi pris la porte pour éviter d’être licencié.







L'Etat civil serait aussi concerné



L’Etat civil serait également en proie à des difficultés. On parle d’une possible procédure en cours dans ce secteur de l’administration locloise. Il y aurait eu des erreurs de casting et au moins une démission d’un subordonné. Là encore, Anthony von Allmen invoque le devoir de réserve.

Comment expliquer la multiplication des procédures dans l’administration locloise ? « Ces affaires ne sont pas liées entre elles », déclare Anthony Von Allmen. Les analyses ont toutes été lancées avant le basculement à droite de la majorité au Conseil communal, précise l’élu PLR. Le président n’est pas alarmiste : « Les ressources humaines font leur travail », assure-t-il. Tout au plus concède-t-il que Le Locle doit de plus en plus sortir du cercle communal afin de trouver les personnes qualifiées pour diriger un service.





« Préoccupé » par l'évolution du climat de travail



Anthony Von Allmen mentionne un taux de turn-over au-dessous de la moyenne, mais il se dit préoccupé par l’évolution des rapports de travail, marqués selon lui par une augmentation de la complexité et du juridisme, avec comme corollaire, une hausse depuis quelques années des cas à régler par l’intermédiaire d’avocats. Le Conseil communal souhaite donc investir davantage à l’avenir dans la cohésion d’équipe. « Ce ne sont pas des millions », précise le conseiller communal, mais « quelques dizaines de milliers de francs » qui vont ainsi apparaître dans le prochain budget du Conseil communal.







Bientôt un nouveau chargé de promotion ?



Au Locle, il y a ceux qui partent, comme la conservatrice adjointe du Musée des beaux-arts (il s’agit d’une démission et non d’un licenciement, précise Anthony Von Allmen). Mais il y aussi ceux qui restent : le chargé de promotion Bernard Vaucher, par exemple, qui à 66 ans n’est pas encore à la retraite. La Ville serait « à bout touchant » avec la personne qui doit enfin lui succéder, après plusieurs échecs de campagnes de recrutement confiées à des entreprises spécialisées. /vco