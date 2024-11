Le HCC et Viteos s’allient pour Movember

Le HC La Chaux-de-Fonds et Viteos unissent leurs forces dans le cadre de Movember. Ce mouvement vise à sensibiliser la population aux questions de santé chez les hommes, notamment mentale ou oncologique (dépistage du cancer des testicules et de la prostate). Durant le mois de novembre, le club de hockey sur glace des Montagnes neuchâteloises et son partenaire principal mobilisent leurs supporters et l’ensemble de la population à travers une série d’initiatives. Pour Viteos, qui se dit heureux de collaborer avec le HCC, « le mouvement Movember est une occasion précieuse de renforcer ces liens et de sensibiliser notre communauté à des causes essentielles. »