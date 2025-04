Deux départs au HC La Chaux-de-Fonds

Le HC La Chaux-de-Fonds continue de dégrossir son effectif en vue de la prochaine saison de Swiss League. Après les départs de Julien Privet et de Steven Owre, le club de hockey sur glace des Montagnes neuchâteloises a annoncé jeudi que deux nouveaux joueurs allaient quitter les Mélèzes. Il s’agit de l’attaquant sino-canadien Cliff Pu et du gardien Valentino Zaetta. Le premier nommé, arrivé en décembre, a inscrit 12 points en 13 matches, dont une de play-off. Arrivé l’été dernier, Valentino Zaetta aura joué de malchance avec les Abeilles. Il s’est blessé début décembre en recevant un puck sur le front lors du deuxième tiers-temps alors qu’il était sur le banc. Il n’est plus réapparu sous la tunique chaux-de-fonnière. En six matches de Swiss League joué, le cerbère de 21 ans a encaissé une moyenne de 3.30 buts par matches, ce qui lui fait un pourcentage d’arrêts de 86.3%. /dpi