Matthew Boucher rejoint le HC La Chaux-de-Fonds

Le HC La Chaux-de-Fonds se renforce. Le club de hockey sur glace a annoncé jeudi l’engagement du canado-américain Matthew Boucher pour la prochaine saison de Swiss League. Âgé de 27 ans et francophone, le natif de Los Angeles a été formé au Canada et a notamment été capitaine des Remparts de Québec, en Ligue majeure junior de 2016 à 2018. Il a également ajouté à son palmarès le championnat universitaire en 2019 et le titre de « Rookie » de l’année en ECHL en 2021. La saison dernière, Matthew Boucher évoluait avec Banska Bystrica en Slovaquie. Il a inscrit 64 points en 56 matches, play-off compris. Pour le directeur sportif du HCC Loïc Burkhalter : « Matthew est un joueur que nous suivons depuis longtemps. Il est capable d'évoluer à l'aile comme au centre, c'est un attaquant rapide et agressif, toujours à la recherche du but. Partout où il est passé, il a su s'imposer comme un leader. »