Plus de 2'000 signatures contre la hausse des taxes à la HES-SO

Plus de 2'000 signatures pour une pétition lancée par des étudiants de la HES-SO. Le comité gouvernemental de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, présente à Neuchâtel au travers de la HE-ARC a annoncé le 10 octobre vouloir augmenter la taxe d’études, qui passera de 500 à 700 francs par semestre dès la rentrée d’août 2025 pour les étudiants suisses. Les étudiants étrangers devront quant à eux débourser 1'050 francs par semestre.

Pour contrer cette mesure, des étudiants ont lancé une pétition en ligne qui affiche plus de 2'000 paraphes ce mardi. La HES-SO compte 21'000 inscrits. Selon Mathias Bobillier, étudiant infirmier à la HES-Arc à Neuchâtel et président des jeunes POP neuchâtelois, il était important de se mobiliser. « Depuis le Covid, il y a une inflation grandissante et c’est un coup dur pour les étudiants qui doivent payer 400 francs de plus par année », dit-il. La HES-SO justifie cette décision en indiquant que les taxes sont restées inchangées depuis 1998 et que l’institution souhaite se calquer sur les tarifs pratiqués par les autres hautes écoles spécialisées en Suisse.

Mathias Bobillier met en avant le fait que plus de 70% des étudiants travaillent à côté de leurs études, souvent 8 heures par semaine au moins.