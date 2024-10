Béton et horlogerie : le MIH fête ses 50 ans

L’heure n’est pas à l’évocation d’un éventuel nouveau bâtiment dans le parc des Musées, mais plutôt à la fête, celle du 50e anniversaire du MIH. Au programme ce samedi et ce dimanche, visites guidées, ateliers et démonstrations d’automates, performances artistiques et restauration. Le Musée international d’horlogerie profitera de ce week-end pour présenter au public une horloge nocturne exceptionnelle, conçue en 1682 par Pietro Tommaso Campani, une figure emblématique de l’horlogerie italienne. /cwi