Gare aux vols de vélos

Il est 22h00, vous allez récupérer votre vélo près de la gare et à l’endroit où vous l’avez laissé, il ne reste rien d’autre que des morceaux de votre cadenas. En premier lieu, sachez que vous n’êtes pas seul. En Suisse, 48'000 vols de vélos conventionnels et électriques ont été signalés l’an passé. « Et là on parle uniquement des vols qui ont été répertoriés », explique Massimo Gonnella, porte-parole du TCS. En effet, selon lui, « il y a certainement une zone grise et le chiffre réel pourrait bien être supérieur à ces 48'000 vélos ». Le 12 septembre, l’organisation qui œuvre pour la mobilité a publié un comparatif de neuf systèmes de localisation pour les deux-roues. Plusieurs critères ont été testés lors des comparaisons effectuées. Parmi eux, la possibilité de localisation, bien sûr, mais aussi la traçabilité en temps réel, le temps de montage et la discrétion du dispositif. « On a constaté lors des tests que certains traceurs ne fonctionnent qu’avec le réseau GSM. Or, ce dernier n’est plus opérationnel en Suisse. » Il convient donc de prêter attention à ce point lors de l’achat d’un système de localisation.