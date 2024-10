Retour des arbres au parc du Paddock

De nombreux arbres trôneront à nouveau dans le parc du Paddock à La Chaux-de-Fonds. La réarborisation de la zone qui avait subi de gros dégâts lors de la tempête du 24 juillet 2023 a débuté ce lundi, annoncent les autorités de la Métropole horlogère. L’objectif est de compenser la perte de plusieurs arbres matures et de répondre aux demandes des visiteurs du parc. Différentes essences, sélectionnées pour leur résistance au changement climatique, sont plantées.

Une bande végétale, ou « micro-forêt urbaine », composée d’arbres et arbustes majoritairement indigènes, sort de terre entre la rue des Crêtets et la partie centrale du parc. Un ajout qui permettra notamment de réduire les nuisances sonores de la circulation adjacente. L’anneau périphérique sera lui aussi aménagé, en anticipation de « la disparition progressive des bouleaux ». Les abords de l’ancien chemin de trot vont ainsi bientôt accueillir « une grande diversité d’essences. »

Les travaux réalisés au parc du Paddock font partie intégrante de la politique de réarborisation urbaine de la ville. L’opération peut compter sur le renfort des villes de Lancy et Meyrin, tant au niveau financier que technique : des équipes de jardiniers en provenance de ces villes apportent leur expertise tout au long de la plantation. /comm-jad